ФСБ показала кадры предотвращения диверсии в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Алтайскому краю"

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал кадры предотвращения диверсии на железной дороге в Алтайском крае.

По данным службы, с момента отправки злоумышленников к железной дороге за ними вели наблюдение. Диверсанты приехали ночью на машине и были вооружены автоматами. На них была нанесена надпись "Слава Украине".

24 ноября силовики ликвидировали двух диверсантов в Алтайском крае, которые открыли стрельбу при задержании. Они пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на путях, которые имеют высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.

По данным ФСБ, мужчин завербовали через Telegram представители террористической организации. Они должны были выполнять диверсионную деятельность за денежное вознаграждение.

