11 февраля, 04:41

Общество

Семья из США требует от России 20 млн долларов за смерть боевика ВСУ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Американская семья обратилась в суд с требованием взыскать с России 20 миллионов долларов компенсации за гибель украинского боевика, выдавая себя за его родных. Об этом сообщает газета "Известия".

Иск был подан в январе в суд округа Колумбия в Вашингтоне. Истцом выступает Татьяна Кимберлин, которая называет себя тетей погибшего в районе Авдеевки солдата Андрея Рачка. Муж Кимберлин Бретт является политактивистом, он был судим в США за терроризм, торговлю наркотиками, подделку документов и провел в тюрьме как минимум 17 лет.

Супруги утверждают, что усыновили Рачка после развода его родителей и смерти матери от тяжелой болезни. Кимберлины признались, что юридически усыновления не произошло, но они якобы успели стать для Рачка "функциональным эквивалентом родителей".

В общедоступных некрологах погибшего военного нет каких-либо упоминаний о Кимберлинах. Тем не менее американцы рассчитывают получить компенсацию из замороженных активов РФ.

Адвокат Аркадий Бух отметил, что получить "юрисдикцию" в американском суде над суверенным государством крайне непросто.

"В отношении России – это считанные единицы случаев. Даже если это удается, встает вопрос исполнения решения, из каких активов взыскивать", – пояснил правозащитник.

Бух добавил, что важным элементом данного дела является то, что Россия не входит в список стран, признанных Вашингтоном спонсорами терроризма. Поэтому Кимберлины для конструкции дела привлекли в виде соответчиков Иран и КНДР, включенных в упомянутый список.

Судьей по делу назначена Таня Чаткен. В 2019 году она приговорила россиянку Марию Бутину к 1,5 годам тюрьмы.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление о гибели американских наемников на территории Украины. Он подчеркнул, что опечален гибелью американцев в чужой стране. Глава государства также отметил, что среди них были и известные люди. Тем не менее конкретных примеров Трамп приводить не стал.

