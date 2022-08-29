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Чехия выступила за ограничения в выдаче виз россиянам. Исключением являются представители оппозиции, сообщил премьер страны Петр Фиала.

"Подобными действиями мы высылаем ясный сигнал российскому обществу. Но это не означает, что мы не будем выдавать визы по гуманитарным соображениям, а также представителям российской оппозиции, ряд таких виз мы уже выдали", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Фиала, страна уважает те государства, которые выступили против ограничений, однако она сохраняет собственную позицию по вопросу виз и стремится убедить в этом других.

Уточняется, что вопрос выдачи виз россиянам обсудят на неформальном заседании глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, которое пройдет 30–31 августа в чешской столице.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о намерении обратиться к Еврокомиссии с предложением о введении восьмого пакета санкций против России, которые затронут сферу экономики, энергетики и торговли. Также предлагается включить в санкционный список дополнительные лица и расширить ограничения на передвижение россиян по территории ЕС.

Однако Франция и Германия призвали Евросоюз продолжить выдавать визы россиянам, которые не связаны с правительством. В документе отмечалось, что не стоит недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

