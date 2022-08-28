Германия и Франция выступили за продолжение выдачи виз россиянам, которые не связаны с властями РФ. Уже готовится соответствующее совместное обращение в адрес Евросоюза. Его должны обнародовать на встрече глав МИД ЕС в Праге на следующей неделе.

Разрешить въезд, по мнению авторов инициативы, необходимо студентам, артистам, ученым и различным специалистам из России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

