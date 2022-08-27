Франция и Германия призвали ЕС продолжить выдавать визы россиянам – СМИ

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Франция и Германия призвали Евросоюз продолжить выдавать визы россиянам, которые не связаны с правительством. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подготовленный к встрече глав МИД стран–членов ЕС в Праге документ.
В документе отмечается, что не стоит недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах. Особенно, говорится там, это касается будущих поколений.
Главы МИД обсудят план, предусматривающий введение дополнительных бюрократических процедур для россиян, которые хотят получить краткосрочную визу. Кроме того, их хотят заставить платить больше.
Ранее Bloomberg сообщило, что правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией. В материале поясняется, что это позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты с 35 до 80 евро.
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