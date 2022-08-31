В МИД Люксембурга выступили против запрета на выдачу виз россиянам

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн выступил против полного запрета на выдачу виз для россиян. По его словам, санкции должны носить точечный характер. Об этом сообщает ТАСС.

"Думаю, что мы не должны так поступать, потому что это будет означать, что мы не хотим иметь дело с народом России. Нужно поддерживать диалог с россиянами, которые хотят приехать к нам", – заявил Ассельборн.

Кроме того, против полной изоляции россиян выступила и Бельгия. Министр иностранных и европейских дел, внешней торговли, федеральных учреждений культуры Аджа Лябиб заявила, что визовые ограничения должны вводиться против конкретных лиц.

"По нашему мнению, меры должны быть направлены против конкретных персон: тех, кто поддерживает эту несправедливую войну против Украины, а также тех, кто пытается обойти введенные нами экономические санкции. Мы не хотим вести ситуацию к полной изоляции российского народа", – отметила министр.

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

