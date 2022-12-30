Очередь из автомобилей образовалась на выезде из России в Грузию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Большая очередь из автомобильного транспорта образовалась на пропускном пункте Верхний Ларс на выезде из России в Грузию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова.

"На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь", – сообщил он.

По данным таможенной инспекции, за последние несколько дней декабря через пункт перевезли 257 тысяч тонн товаров. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 65%. На выезд из РФ за сутки проходят более 600 грузовых машин.

Давыдов уточнил, что в период новогодних праздников специалисты таможни ожидают снижение числа грузовых машин на границе. Это, в свою очередь, позволит быстрее пересекать пропускной пункт легковым автомобилям.

Ранее правительство продлило запрет на международные грузовые автоперевозки по России для стран, которые ввели ограничения на осуществление подобной деятельности, до 30 июня 2023 года. Запрет не распространяется на почтовые, дипломатические и гуманитарные отправления.



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