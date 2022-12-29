Пропуска для передвижения грузовиков по Москве не будут выдавать в новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пропуска для передвижения грузовиков по Москве не будут выдавать в период с 31 декабря по 8 января, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

Уточняется, что выдача пропусков будет возобновлена 9 января.

"Подать заявку на разовый пропуск можно еще сейчас, срок его действия – 10 дней, а срок оформления – восемь рабочих часов", – говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что для движения по Москве в пределах МКАД и по магистрали все грузовики с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны должны иметь пропуск, а также регистрацию в системе РНИС. Пропуск можно бесплатно оформить на mos.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве упростили порядок получения пропусков на въезд грузового транспорта. Максимальный срок их действия увеличен с 5 до 10 суток.

Для получения дневного пропуска водителям грузовиков теперь понадобится меньше документов.

С 1 января 2022 года в Москве начали действовать новые правила для движения грузовых автомобилей весом свыше 3,5 тонны. Так, получать пропуска водителям большегрузов нужно и ночью. Речь идет о периоде с 23:00 до 07:00.

Количество грузовиков в Москве снизилось на 10% – Собянин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!