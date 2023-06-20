Более половины россиян хотя бы раз в жизни брали разовые подработки

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Большинство россиян хотя бы раз в жизни брали разовые подработки, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса по работе с самозанятыми "Подработка" и сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру".

Почти половина (48%) из тех, кто брал подработки, потратили весь заработок с дополнительной работы на себя. При этом женщины (56%) тратили деньги на себя чаще, чем мужчины (40%).

17% респондентов потратили заработок с подработки на закрытие кредита, а 13% положили деньги на сберегательный счет. Еще 13% вложили заработанные средства в крупную покупку.

Кроме того, 12% опрошенных купили на заработок с подработки подарок близким, а 11% стали копить на ремонт. По 3% участников опроса начали откладывать на ипотеку и отдали деньги на благотворительность. 14% респондентов выбрали другие способы потратить заработок с подработки.



При этом 47% респондентов заработали на разовой подработке до 10 тысяч рублей. Отмечается, что женщины (55%) чаще мужчин (38%) называли такую сумму. 22% участников опроса заработали от 11 до 30 тысяч рублей. 13% респондентов получили сумму от 31 до 50 тысяч рублей.

Также 11% опрошенных заработали с подработок сумму более 100 тысяч рублей. Еще 7% получили от 51 до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще подрабатывать в 2023 году. Наиболее популярными сферами для поиска дополнительного заработка стали ремонт и строительство, IT, интернет и телеком, а также онлайн-торговля.

Мужчины чаще всего подрабатывали на производстве, в транспортных перевозках, доставке и автомобильном бизнесе, а женщины – в сфере красоты и здоровья, в качестве домашнего персонала, в области образования, общепита, бухгалтерии, а также на административной работе.

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