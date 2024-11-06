МВД РФ предупредило о возрождении криминальной схемы "Мамонт" среди мошенников

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МВД РФ предупредило россиян о росте популярности криминальной схемы "Мамонт" среди аферистов. Об этом сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

"Одним из фишинговых трендов 2024 года стало возрождение и массовое использование криминальной схемы "Мамонт", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что "мамонтом" называют жертву. Первые случаи использования схемы выявили летом 2019 года. Мошенники похищают средства и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров из маркетплейсов.

При этом в новой схеме аферисты не просят данные карты, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, которое якобы обеспечивает безопасную сделку.

Как указали в министерстве, шпионская программа, встроенная в приложение, способна перехватить вводимые данные банковской карты и входящие СМС-коды для кражи денег со счетов россиян. Возрождение схемы "Мамонт" осуществляется в преддверии новогодних праздников, добавило ведомство.

Ранее злоумышленники продали женщине 40 банок с коллагеновыми шариками под видом красной икры в поселке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга. За товар пострадавшая отдала 37 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции передали ориентировки на злоумышленников в ГАИ.

