01 декабря, 10:38

Происшествия

Племянника актрисы Варнавы будут судить за мошенничество в Мытищах

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В суд передали дело Георгия Варнавы, племянника актрисы и участницы Comedy Woman Екатерины Варнавы. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

По данным следствия, 5 февраля 87-летней женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с ее банковского счета якобы был совершен перевод средств на счет террористической организации.

Чтобы избежать "уголовной ответственности", ей необходимо снять деньги и передать их курьеру. Когда женщина попыталась обналичить свои средства, сотрудник банка заподозрил мошенников и рассказал о подозрительной ситуации в полицию.

В момент передачи подставного пакета с муляжом 350 тысяч рублей Георгий Варнава, который, по версии следствия, исполнял роль курьера, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На допросе обвиняемый пояснил, что нашел подработку курьером в одном из мессенджеров. По его словам, ему поручали распечатывать так называемые курьерские листы и забирать денежные средства по указанным адресам.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что мошенники, выдающие себя за сотрудников поликлиник, стали чаще применять схему обмана, рассылая в мессенджерах сообщения с просьбой "подтвердить данные" или "сменить прикрепление". В Депздраве Москвы отметили, что городские медучреждения не направляют гражданам подобных запросов через мессенджеры. Также в департаменте дали рекомендации, как самостоятельно проверить свое прикрепление к поликлинике.

происшествияшоу-бизнес

