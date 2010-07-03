В Германии установлен новый температурный максимум

Из Twitter метеорологической службы Германии пришли сообщения о новом температурном рекорде страны. Уточняется, что столбик термометра поднялся до 40,5 градуса по Цельсию. Температурный максимум установили на западе страны.
"С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)!" – отмечается в Twitter метеорологической службы Германии.
Метеорологи уверены, что рекорд продержится всего один день. Уже сегодня в западных областях Германии ожидается еще более жаркая погода.
Ранее синоптики рассказали, что аномальная жара летом может стать нормой. Речь идет о температурах плюс 35 и выше.
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