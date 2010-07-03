Поезд задавил девушку в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезд задавил девушку на подмосковной станции Львовская. Об инциденте сообщили РИА Новости в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

На станции Львовская Курского направления поезд Кривой Рог − Москва сбил девушку 1999 года рождения, уточнили в пресс-службе. Бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшей.

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что Восточная транспортная прокуратура проводит проверку после повреждения платформы Черное Горьковского направления МЖД. По данным прокуратуры, рано утром 11 августа у проходящего мимо товарного поезда открылся погрузочный люк. Он повредил платформу. В результате происшествия никто не пострадал.