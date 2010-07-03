На Минском шоссе перевернулся мусоровоз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Подмосковье случилось ДТП с участием мусоровоза. Пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

"На 101 километре Минского шоссе у мусоровоза лопнуло колесо. В результате произошло опрокидывание. Водитель получил травмы", – сообщили в ведомстве.

Движение в районе аварии временно перекрыли. Автовладельцы объезжают территорию через Можайск.

Утром 5 сентября легковой автомобиль сбил четырех рабочих на МКАД рядом с парком "Лосиный остров". Пострадавших доставили в больницу с травмами. На месте ДТП движение было открыто только по трем полосам из пяти.

