Движение на МКАД рядом с парком "Лосиный остров" затруднено из-за ДТП

Легковой автомобиль сбил четырех рабочих на МКАД рядом с парком "Лосиный остров". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
"Пострадавшие госпитализированы с травмами. Сейчас в месте аварии движение осуществляется только по трем полосам из пяти", – сказали в Госавтоинспекции.
В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе водитель. Четверо из них получили травмы разной степени тяжести, уточняют экстренные службы Агентству "Москва".
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Волоколамском шоссе автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушителя, его передали полиции. При себе у него не было водительских прав.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу, его состояние оценивалось как средней степени тяжести.
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