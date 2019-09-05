Движение на МКАД рядом с парком "Лосиный остров" затруднено из-за ДТП

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Легковой автомобиль сбил четырех рабочих на МКАД рядом с парком "Лосиный остров". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

"Пострадавшие госпитализированы с травмами. Сейчас в месте аварии движение осуществляется только по трем полосам из пяти", – сказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе водитель. Четверо из них получили травмы разной степени тяжести, уточняют экстренные службы Агентству "Москва".

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Волоколамском шоссе автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушителя, его передали полиции. При себе у него не было водительских прав.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

