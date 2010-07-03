Супруг Заворотнюк навестил ее в столичной клинике

Фигурист Петр Чернышев был замечен в одной из столичных клиник, где по слухам проходит лечение его жена – актриса Анастасия Заворотнюк.

У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк проводят все время в столичной клинике: накануне очевидцы заметили там же старшую дочь актрисы.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее госпитализировали две недели назад сразу после того, как она вернулась из Польши.

Также сообщалось, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а ее состояние поддерживается медикаментозно.

