Юрист Соболев рассказал, как изменится жизнь Блиновской в случае ее банкротства

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и легализации средств, попросила признать ее банкротом. В настоящее время почти все ее активы и имущество арестованы, а сама она находится в СИЗО. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, зачем "королеве марафонов" статус банкрота.



Скоро банкрот?

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Блогер и организатор "Марафона желаний" Елена Блиновская, задолжавшая налоговой более миллиарда рублей, подала заявление с просьбой признать ее банкротом. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы. Заявление зарегистрировано 31 мая, пока оно рассматривается в первой инстанции.

Адвокат блогера Наталия Сальникова рассказывала о подобных планах Блиновской и ее семьи еще в январе 2024 года.





Наталия Сальникова адвокат Елены Блиновской Складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству.

"Королеву марафонов" задержали на границе с Белоруссией в апреле 2023 года, когда она пыталась выехать из страны на арендованной машине. Елену Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей, из которых 706 миллионов было легализовано, а также в неправомерном обороте средств платежей. Все уголовное дело состоит примерно из 30 томов. Блиновская признала вину лишь в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, ее мужа Алексея обвинили в пособничестве.

В настоящее время, по данным СМИ, с учетом пеней и штрафов общий долг Блиновской перед налоговой перешагнул за 1,4 миллиарда рублей. При этом блогер уже выплатила больше 140 миллионов. Кроме того, следователи разрешили запустить процедуру снятия ограничений с активов и имущества "королевы марафонов", которые подпали под арест. Речь идет об одном из счетов отца Блиновской и квартире, на которую уже нашли покупателя, объяснила Наталия Сальникова. По ее словам, полученные средства должны пойти на погашение задолженности.

Пока идет разбирательство, Елена Блиновская содержится в СИЗО. Изначально суд назначал блогеру домашний арест, однако из-за того, что она устроила новогоднюю вечеринку, на которой общалась со свидетелем по делу, ей ужесточили меру пресечения. В отношении ее супруга Алексея Блиновского введен запрет определенных действий. Сейчас он находится в зоне СВО.



Юридическая сила

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Решение суда о банкротстве Блиновской будет напрямую зависеть от поведения блогера. Об этом Москве 24 рассказал юрист, адвокат Московской областной коллегии адвокатов Владимир Соболев. По его словам, заявителю могут не списать долг, если тот пытался скрыть свое имущество и доходы накануне или в период рассмотрения дела.





Владимир Соболев юрист, адвокат Московской областной коллегии адвокатов Если задолженность не будет списана, то за деятельностью заявителя начинают следить. Поступают ли ему какие-то деньги на счета и можно ли их использовать для погашения долга. Совершает ли он какие-то сделки, в частности, с недвижимостью.

При этом в любом случае будет изъято все имущество, подчеркнул специалист. Под санкции подпадут дома, машины, земельные участки, дорогая техника, предметы роскоши, украшения. Не учитывается только то имущество, которое считается необходимым.

Также Соболев отметил, что с момента рассмотрения дела о банкротстве пени и проценты по основному долгу перестают начисляться. Однако сумма задолженности все равно может вырасти.

"Например, Блиновская должна кому-то 100 миллионов рублей, но их не требовали, так как понимали, что она их когда-нибудь отдаст. А сейчас, когда Блиновская начинает банкротиться, этот человек осознает, что вряд ли увидит свои деньги. Поэтому он может включиться в реестр требований кредиторов", – отметил он, подчеркнув, что процедура банкротства также не отменяет решений по другим статьям Уголовного кодекса.

Юрист Анастасия Билялова в беседе с Москвой 24 также отметила, что после признания Блиновской банкротом она будет обязана на протяжении пяти лет сообщать банкам о своем статусе, если нужно будет взять кредит. В течение этого же срока блогер не сможет вести бизнес.





Анастасия Билялова юрист Ее исключат из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. – Прим. ред.). Также она будет не вправе снова становиться ИП в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве. И не сможет занимать должности в органах управления юридического лица.

Кроме того, в ходе процедуры банкротства должник не может самостоятельно распоряжаться своими активами. После же признания за ним закрепят специалиста, который будет контролировать все операции с активами.

