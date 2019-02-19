Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:01

Московский зоопарк купил овцу из Индонезии

животные парки

09:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московский зоопарк приобрел в Индонезии овцу, сообщает Агентство "Москва". Животное приобрели для разведения.

Доставить овцу в столицу должны до 6 апреля. Согласно договору, она должна быть здорова и без внешних дефектов, что подтверждается ветеринарно-сопроводительной документацией, выданной уполномоченными органами Индонезии.

Согласно закупке, стоила овца 80 тысяч рублей.

С 22 по 24 февраля в Московском зоопарке будут отмечать Всемирный день экскурсовода. Посетителей ждут лекции, интерактивные экскурсии, квесты и театрализованные представления.

Принять участие в празднике жители и гости столицы смогут совершенно бесплатно, нужно будет только пройти несложную процедуру предварительной регистрации. С подробной программой Всемирного дня экскурсовода можно ознакомиться на сайте Московского зоопарка.

Московскому зоопарку исполнилось 155 лет. В честь дня рождения на арку главного входа возвращают символ зоопарка – золотую фигуру манула. Кроме того, на праздник зоопарку подарили гимн. Обещают, что композицию все услышат в ближайшее время.

животные парки

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика