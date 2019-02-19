Московский зоопарк купил овцу из Индонезии

Московский зоопарк приобрел в Индонезии овцу, сообщает Агентство "Москва". Животное приобрели для разведения.
Доставить овцу в столицу должны до 6 апреля. Согласно договору, она должна быть здорова и без внешних дефектов, что подтверждается ветеринарно-сопроводительной документацией, выданной уполномоченными органами Индонезии.
Согласно закупке, стоила овца 80 тысяч рублей.
С 22 по 24 февраля в Московском зоопарке будут отмечать Всемирный день экскурсовода. Посетителей ждут лекции, интерактивные экскурсии, квесты и театрализованные представления.
Принять участие в празднике жители и гости столицы смогут совершенно бесплатно, нужно будет только пройти несложную процедуру предварительной регистрации. С подробной программой Всемирного дня экскурсовода можно ознакомиться на сайте Московского зоопарка.
Московскому зоопарку исполнилось 155 лет. В честь дня рождения на арку главного входа возвращают символ зоопарка – золотую фигуру манула. Кроме того, на праздник зоопарку подарили гимн. Обещают, что композицию все услышат в ближайшее время.
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