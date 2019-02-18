Московский зоопарк пригласил горожан на Всемирный день экскурсовода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 22 по 24 февраля в Московском зоопарке будут отмечать Всемирный день экскурсовода. Посетителей ждут лекции, интерактивные экскурсии, квесты и театрализованные представления. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Мы приготовили для наших гостей эксклюзивную программу, которая придется по душе и детям, и взрослым. Мероприятия, посвященные Всемирному дню экскурсовода, стартуют в пятницу, 22 февраля, и растянутся на весь уикенд", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.
Акулова отметила, что принять участие в празднике жители и гости столицы смогут совершенно бесплатно, нужно будет только пройти несложную процедуру предварительной регистрации. С подробной программой Всемирного дня экскурсовода можно ознакомиться на сайте Московского зоопарка.
Московскому зоопарку исполнилось 155 лет. В честь дня рождения на арку главного входа возвращают символ зоопарка – золотую фигуру манула. Кроме того, на праздник зоопарку подарили гимн. Обещают, что композицию все услышат в ближайшее время.
Ранее Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского зоопарка со 155-летним юбилеем. Мэр подчеркнул, что сотрудники зоопарка знают биографию каждого питомца и нередко спасают животных от неминуемой гибели. Он также привел в пример историю леопарда Николая, который, будучи котенком, пострадал от рук браконьеров, а совсем недавно обзавелся первым потомством.
"Интервью": Светлана Акулова – о Московском зоопарке
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