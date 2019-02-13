Москвичам предложили выбрать имя для детеныша эдильбаевского барана

Москвичей пригласили принять участие в выборе имени для овечки, которая появилась на свет незадолго до Дня святого Валентина. Голосование будет проходить с 13 по 18 февраля в социальных сетях ВДНХ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Детеныш эдильбаевского барана появился на свет на "Городской ферме", расположенной на территории "Парка ремесел". Овечка родилась у черного длинношерстного эдильбаевского барана Елисея и длиннохвостой тонкорунной овечки Долли. Они живут на ВДНХ с основания "Городской фермы" в 2015 году.
"Новорожденная малышка оказалась очень дружелюбной, она дает себя погладить и даже не прочь сфотографироваться с гостями выставки. Зоологи "Городской фермы" отмечают ее крепкое здоровье, отличный аппетит и веселый нрав", – приводится сообщение пресс-службы ВДНХ.
Все желающие могут принять участие в голосовании за имя в социальных сетях. Пользователям предлагается выбрать одно имя среди таких, как Любовь, Мирабель, Венера, Амура и Агапи.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в 2018 году появились на свет более 800 детенышей. На сегодняшний день в зоосаде представлено свыше 1200 видов и 10 500 экземпляров животных.
У птиц вылупился 341 птенец, у представителей класса млекопитающих родились 247 детенышей, у рептилий появились 68 детенышей, у рыб и амфибий – более 50.
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