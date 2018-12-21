В Московском зоопарке с начала года родились более 800 детенышей

Более 800 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2018 году. На сегодняшний день в зоосаде представлено свыше 1200 видов и 10 500 экземпляров животных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
У птиц вылупился 341 птенец, у представителей класса млекопитающих родились 247 детенышей, у рептилий появились 68 детенышей, у рыб и амфибий – более 50.
Прибавление в семействе произошло у кафрского рогатого ворона, мартышки диана и сычуаньского такина. Получения потомства удалось добиться у безухого калимантанского варана – редчайшей рептилии, которая ранее никогда не размножалась в неволе.
Также потомство принесли японские макаки, овцебыки, восточные венценосные журавли, равнинные гориллы, восточносибирские рыси и альпака. Впервые за 20 лет детеныш появился у северного морского котика.
Помимо этого, детеныши родились у дикдиков Кирка, бобров, журавлей Стенли, павлинов, толстохвостых галаго, бенгальских лори и чакоанских мар.
Рекордное потомство принесли дагестанские туры. В весенне-летний период у них родились девять детенышей. У фламинго вылупились 11 птенцов, у черных лебедей – 14 птенцов.
Впервые за всю историю зоопарка удалось получить потомство гвинейских турако. Родителями стали капуцины плаксы и борнейские орангутаны.
Много детенышей редких и исчезающих видов родились в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском. Настоящим событием стало появление малышей у дальневосточного леопарда Николая, которого еще котенком спасли от браконьеров.
Как отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, рост рождаемости свидетельствует о том, что животные содержатся в надлежащих условиях, получают полноценный уход и сбалансированное питание.
Кроме того, зоопарку удалось получить редкие виды из других зарубежных и отечественных зоопарков. Среди них – южноафриканская птица-секретарь, хохлатые гокко и сероспинные трубачи, дальневосточная лесная кошка.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк снизит цены на входные билеты в канун Нового года. Праздничная 40-процентная скидка будет действовать в понедельник, 31 декабря.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.