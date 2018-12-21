В Московском зоопарке с начала года родились более 800 детенышей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 800 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2018 году. На сегодняшний день в зоосаде представлено свыше 1200 видов и 10 500 экземпляров животных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

У птиц вылупился 341 птенец, у представителей класса млекопитающих родились 247 детенышей, у рептилий появились 68 детенышей, у рыб и амфибий – более 50.

Прибавление в семействе произошло у кафрского рогатого ворона, мартышки диана и сычуаньского такина. Получения потомства удалось добиться у безухого калимантанского варана – редчайшей рептилии, которая ранее никогда не размножалась в неволе.

Также потомство принесли японские макаки, овцебыки, восточные венценосные журавли, равнинные гориллы, восточносибирские рыси и альпака. Впервые за 20 лет детеныш появился у северного морского котика.

Помимо этого, детеныши родились у дикдиков Кирка, бобров, журавлей Стенли, павлинов, толстохвостых галаго, бенгальских лори и чакоанских мар.

Рекордное потомство принесли дагестанские туры. В весенне-летний период у них родились девять детенышей. У фламинго вылупились 11 птенцов, у черных лебедей – 14 птенцов.

Впервые за всю историю зоопарка удалось получить потомство гвинейских турако. Родителями стали капуцины плаксы и борнейские орангутаны.

Много детенышей редких и исчезающих видов родились в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском. Настоящим событием стало появление малышей у дальневосточного леопарда Николая, которого еще котенком спасли от браконьеров.

Как отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, рост рождаемости свидетельствует о том, что животные содержатся в надлежащих условиях, получают полноценный уход и сбалансированное питание.

Кроме того, зоопарку удалось получить редкие виды из других зарубежных и отечественных зоопарков. Среди них – южноафриканская птица-секретарь, хохлатые гокко и сероспинные трубачи, дальневосточная лесная кошка.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк снизит цены на входные билеты в канун Нового года. Праздничная 40-процентная скидка будет действовать в понедельник, 31 декабря.

