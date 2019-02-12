Собянин поздравил Московский зоопарк с юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского зоопарка со 155-летним юбилеем. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Здесь ведут научную работу, занимаются с детьми, сохраняют редкие виды животных. Тут живут белоплечие орланы, амурские тигры, дальневосточные леопарды, сычуаньские такины. Собрана уникальная коллекция рептилий", – отметил градоначальник, назвав столичный зоопарк одним из лучших в мире.
Собянин подчеркнул, что сотрудники зоопарка знают биографию каждого питомца и нередко спасают животных от неминуемой гибели. Мэр привел в пример историю леопарда Николая, который, будучи котенком, пострадал от рук браконьеров, а совсем недавно обзавелся первым потомством.
"Поздравляю сотрудников с днем рождения зоопарка!" – написал Собянин.
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