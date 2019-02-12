Гостей Московского зоопарка научат очищать воду

Посетителям Московского зоопарка расскажут, как очищать воду. Акция пройдет в рамках Всемирного дня защиты морских млекопитающих, который отмечается 19 февраля, сообщает Агентство "Москва".
В этот день зоопарк организует интерактивное путешествие "В поисках морских млекопитающих". Гости узнают много интересного о морях и океанах. Также их познакомят с такой проблемой, как загрязнение мирового океана.
Отдельную часть мероприятия посвятят морским млекопитающим, представленным в коллекции Московского зоопарка.
Также организаторы подготовили мастер-класс "В морском стиле". Все желающие смогут создать картину в технике скраббукинг, посвященную океану и его обитателям. Принять участие в мероприятии можно по предварительной регистрации и билету в зоосад.
Ранее сообщалось, что на арку главного входа в Московский зоопарк вернут барельеф с манулом. Возвращение приурочат к 155-летию первого зоопарка России, которое отмечается 12 февраля.
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