Детскую зону Московского зоопарка откроют до конца лета

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Детскую зону Московского Зоопарка планируют открыть до конца лета, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Концепцию детского зоопарка разработало архитектурное бюро Wowhaus. На небольшом участке создадут интерактивное пространство, на котором дети разных возрастов смогут взаимодействовать с животными.



Для этого планируется организовать безбарьерную среду и разделить ее на несколько зон. Первая зона будет представлять из себя ферму, где живут гуси, коровы, куры и козы. За фермой расположится зона леса и вольер для птиц.

Еще одна зона – "город кроликов" – территория с подземными тоннелями. Также будет создана зона для отдыха без животных.



"Таким образом нам удалось создать образовательно-развлекательный комплекс, который наглядно иллюстрирует историю одомашнивания животных и птиц", – рассказала гендиректор Wowhaus Анна Ищенко.

Ранее Московский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольеров больших панд. В вольере установили восемь камер видеонаблюдения.