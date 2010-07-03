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01 июля, 19:22

Отогнавшая медведя веником сотрудница зоопарка не пострадала

происшествия животные

01 июля, 19:22

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Веник помог уборщице зоопарка спастись от белого медведя

Сотрудница Московского зоопарка, отогнавшая веником белую медведицу, не пострадала. Здоровью животного по кличке Мурма также ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе зоосада.

Как пояснили представители пресс-службы, все сотрудники зоопарка регулярно проходят специальный инструктаж и тренинги по технике безопасности. "Каждый сотрудник знает, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, в частности при непосредственном контакте с животным", – цитирует сообщение Агентство "Москва". "Благодаря этим навыкам оказавшиеся в вольере белых медведей работники не получили никаких травм", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео инцидента, который произошел в Московском зоопарке во время уборки вольера белых медведей. На кадрах видно, как зверь вышел в вольер и стал подкрадываться к сотруднице, которая была занята уборкой.

Однако женщина не запаниковала. Она выставила перед собой веник и совок. Вскоре медведица потеряла интерес к человеку. Интернет-пользователи задались вопросом, как работник зоопарка и дикое животное могли оказаться в одном вольере.

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происшествия животные

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