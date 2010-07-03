Отогнавшая медведя веником сотрудница зоопарка не пострадала

Веник помог уборщице зоопарка спастись от белого медведя
Сотрудница Московского зоопарка, отогнавшая веником белую медведицу, не пострадала. Здоровью животного по кличке Мурма также ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе зоосада.
Как пояснили представители пресс-службы, все сотрудники зоопарка регулярно проходят специальный инструктаж и тренинги по технике безопасности. "Каждый сотрудник знает, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, в частности при непосредственном контакте с животным", – цитирует сообщение Агентство "Москва". "Благодаря этим навыкам оказавшиеся в вольере белых медведей работники не получили никаких травм", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в Сети появилось видео инцидента, который произошел в Московском зоопарке во время уборки вольера белых медведей. На кадрах видно, как зверь вышел в вольер и стал подкрадываться к сотруднице, которая была занята уборкой.
Однако женщина не запаниковала. Она выставила перед собой веник и совок. Вскоре медведица потеряла интерес к человеку. Интернет-пользователи задались вопросом, как работник зоопарка и дикое животное могли оказаться в одном вольере.
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