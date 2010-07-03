Сотрудница зоопарка спаслась от медведя с помощью веника

В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником, передает телеканал Москва 24.

Зверь вышел в вольер, когда там проводили уборку. Женщина не стала паниковать, а выставила перед собой все что было в руках – веник и совок. Затем она стала медленно отступать назад, не поворачиваясь к хищнику спиной.

Медведь не увидел в этом ничего агрессивного, поэтому потерял всякий интерес к происходящему. Пользователи же Сети задаются вопросом, как зверь и человек оказались в одной клетке.

Недавно пользователей Сети озадачило странное существо – "мускулистая" ворона с лапами, как у гориллы. Как объяснили ученые, ничего противоестественного в этом нет.

На видеозаписи, действительно, птица. Как оказалось, большеклювые вороны любят позагорать в такой необычной позе. Птица поджимает хвост и опускает крылья, становясь немного похожей на гориллу.