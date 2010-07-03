В Сеть попало видео "мускулистой" вороны с лапами гориллы

Пользователей Сети озадачило странное существо – "мускулистая" ворона с лапами, как у гориллы, передает телеканал Москва 24.

Как объяснили ученые, ничего противоестественного в этом нет. На видеозаписи, действительно, птица. Как оказалось, большеклювые вороны любят позагорать в такой необычной позе. Птица поджимает хвост и опускает крылья, становясь немного похожей на гориллу.

В конце мая председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова призвала москвичей быть готовыми к нападению ворон. Она заявила, что стаи этих птиц лучше обходить стороной.

Мосприрода также заявляла, что во время гнездования вороны могут проявлять агрессивность, видя в людях угрозу для своих птенцов.

Орнитологи заявили, что ворона – птица с массивным клювом и целится сразу в голову. Если ворона начала вести себя агрессивно, то не нужно делать резких движений и просто медленно отойти на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что все любители панд смогут наблюдать за жизнью Жуи и Диндин. С 1 июля Московский зоопарк запустит видеотрансляцию из вольеров бамбуковых медведей. Восемь камер будут круглосуточно транслировать сеансы кормления панд, их игры и тренинги с киперами.