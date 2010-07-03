Французская полиция объявила о приеме на работу кроликов

Фото: facebook.com/Police Nationale

Во Франции полиция в день смеха заявила о наборе кроликов на работу по поиску наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook полиции.

Сотрудники полиции выложили ролик, на котором девушка держит кролика в форме. Через некоторое время она отправила животное на поиски чемодана с наркотиками, который был успешно найден. В видео сотрудники отмечают, что "обоняние кроликов в 30 раз сильнее обоняния собак".

В завершении ролика они призывают граждан сообщать, если вдруг их кролик также обладает особенными качествами.

1 апреля отмечается Всемирный День смеха. В этот день традиционно подшучивают друг над другом. Различные розыгрыши устраиваются во многих странах.