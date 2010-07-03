В Московском зоопарке появятся два гигантских мамонтовых осла пуату

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк приобрел в Индонезии двух гигантских мамонтовых ослов пуату. Животные были куплены для разведения. Об этом сегодня сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сайт госзакупок.

"Информация о товаре: разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных. Поставка животных (осел пуату) для ГАУ "Московский зоопарк", две штуки", – говорится в сопроводительной документации.

Контракт подразумевает, что ослов пуату должны доставить в Москву до 28 июля нынешнего года. Название компании, с которой заключен контракт на поставку ослов, не разглашается.

Ранее в пресс-службе Москомархитектуры сообщали, что планируют открыть детскую зону в Московском зоопарке до конца лета. На небольшом участке планируется создать интерактивное пространство, где дети разных возрастов смогут взаимодействовать с животными.