"Дом обезьян" в Московском зоопарке закроют для проведения техработ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павильон "Дом обезьян" в Московском зоопарке закроют 3 июля на плановые технические работы.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, большинство обитателей павильона можно будет увидеть в наружных вольерах.

В частности, там будут находиться детеныши борнейского орангутана, равнинные гориллы и мартышки диана.

В пресс-службе рекомендовали посетить экспозицию "Копытные Африки", чтобы "навестить карликового бегемота Ксюшу".

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк приобрел двух обезьян – одну игрунку карликовую и одну игрунку обыкновенную.