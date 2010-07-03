Московский зоопарк приобрел двух обезьян-игрунок

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Московский зоопарк приобрел двух обезьян – одну игрунку карликовую и одну игрунку обыкновенную. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

"Игрунка обыкновенная, самка, одна штука. Игрунка карликовая, самка, одна штука", – говорится в документах.

Согласно условиям контракта, обезьян должны были привезти из Индонезии до конца июня.

Ранее сообщалось, что у пары восточносибирских рысей в зоосаде родились два котенка. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что несколько лет в зоопарке не могли создать пару между самкой Гайкой и самцом Чипом: они не могли найти общий язык и подружиться. Кошки предпочитали держаться обособленно и сторонились друг друга. Первое потомство появилось только в 2017 году. Рожденные в этом году детеныши стали третьим пометом у рысей.

