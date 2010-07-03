В Московском зоопарке могут появиться коалы

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Фото: ТАСС/Imago/Huang Guobao
Московский зоопарк планирует поселить у себя новых обитателей – коал. Переговоры уже ведутся, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Раскрою секрет: мы сейчас как раз ведем переговоры и ищем, изучаем стандарты, очень хотим привезти этих симпатичных животных", – призналась Акулова. Он отметила, что появление в столичном зоопарке коал – это "не такая сложная задача, как панды, но там сложности с эвкалиптом". Гендиректор пояснила, что пока решаются вопросы, где зоопарк будет его приобретать, какого качества. "Очень много маленьких моментов и нюансов", – добавила она в ходе интервью.
По словам Акуловой, когда точно коалы появятся в Московском зоопарке, еще не известно. При этом гендиректор зоосада заранее предупредила, что посетителям не разрешат брать коал на руки. "Обнимать и брать на руки диких животных сейчас считается моветоном. Контакт можно устанавливать с животными-компаньонами, козами, например, которые сами социальные, любят к себе внимание, чтобы их погладили, потрогали", – пояснила она. Акулова уточнила, что по выходным зоопарк посещают до 70 тысяч человек. "Представляете, даже если мы 1% людей дадим их обнимать в течение дня", – сказала она.
В дикой природе популяция коал находится под угрозой. Австралийская зоозащитники бьют тревогу: численность этих уникальных животных упала до столь низкого уровня, что их можно считать "фактически вымершими". По данным экспертов, в природе осталось менее 80 тысяч особей.
Ранее в Московском зоопарке поселились большие панды. 2,5-летний самец Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. 5 июня состоялось открытие экспозиции "Фауна Китая". Церемонию посетили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Московский зоопарк обратился в посольство КНР с просьбой о передаче панд на временное содержание в 2016 году. Переговоры заняли три года и в итоге увенчались успехом. Согласно договоренности, панды проведут в столичном зоопарке 15 лет. Юридически животные, как и их возможное потомство, принадлежат Китаю.
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