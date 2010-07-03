Московский зоопарк заработал по осеннему режиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский зоопарк перешел на осенний режим работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он открыт с 7:30 до 21:00, кассы зоопарка будут доступны с 7:30 до 20:00. Рабочий день сократили на час в связи с особыми потребностями животных, которые готовятся к зимней спячке.

Для многих видов осень – переходный период, когда нужно успеть сделать запасы и найти подходящее укрытие. К этому сезону также должны полностью окрепнуть рожденные весной и летом детеныши.

Первыми приближение холодов уже почувствовали сурки. Самец Арчи и две самки Сара и Нагайна усиленно отъедаются. Им нужно накопить запасы, чтобы провести в спячке от четырех до шести месяцев. Сурки погрузятся в нее уже в сентябре.

Заранее начали готовиться к спячке гималайские медведи и бурая медведица Роза. Пока что медведи активны, но с первыми холодами они будут все чаще отдыхать, готовить свои искусственные берлоги для сна и постепенно отказываться от еды.

Первых "постояльцев" начал принимать центр реабилитации и зимней передержки рукокрылых. Специалистам уже привозят рыжих вечерниц, двухцветных кожанов и других летучих мышей.

Карликовый бегемот Ксюша к середине сентября переместится в теплый вольер. Бегемоты очень чувствительны к холодам, и даже сквозняк может повлиять на здоровьем. Ближе к концу месяца вольерами обменяются пингвины. Последними из птиц в зимний вольер переберутся красные и розовые фламинго.

Ранее после реконструкции открылся Детский зоопарк. Это часть Московского зоопарка с отдельным входом с Садово-Кудринской улицы. После работ площадь зоопарка увеличилась вдвое, а животных стало больше в пять раз.

Помимо известных домашних видов, в ней есть редкие и малоизвестные животные – например, осел Пуату, овцы Бордер-лейстер и четырехрогие овцы. От содержания диких животных решили отказаться.

Кроме контактных зон "Лес" и "Ферма", там открыты авиарий (большой вольер для птиц), голубятня, инкубатор, экспозиция домашней птицы и игровая площадка. Узнать об истории одомашнивания разных видов можно на специальных стендах.