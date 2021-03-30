Порода обрушилась на руднике в Приморье в ходе подрывных работ

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Один человек оказался под завалами в результате обрушения породы на руднике в Приморье, которое произошло в ходе подрывных работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

На данный момент на поверхность вывели свыше 20 горнорабочих. Отмечается, что за последние недели это второе ЧП на руднике, который принадлежит компании "Дальполиметалл". Так, 17 марта в результате обрушения на Королевском оказались заблокированы два горняка. Одному из мужчин травмировало ноги.

По информации, указанной на сайте компании, участок Королевский Николаевского рудника эксплуатируют с 1993 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку из-за пожара в шахте рудника в Белгородской области.