Горнорабочий пострадал из-за обрушения на золотодобывающем руднике на Камчатке

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Горнорабочий пострадал из-за обрушения на золотодобывающем руднике "Бараньевский" на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате спасательной операции рабочего извлекли из-под завалов и передали медикам.

25 марта один рабочий был спасен из-под завалов после обрушения горной породы в шахте "Кальинская" в Свердловской области. Спасатели вытащили горнорабочего очистного забоя Алексея Амозова. Он находился в сознании. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования.

До этого сообщалось, что двое горнорабочих оказались под завалами в шахте "Кальинская" в Свердловской области. На шахте случился горный удар, в результате чего произошло обрушение горных пород. Шахтеры подали сигналы.