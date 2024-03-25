25 марта, 14:04Происшествия
Один рабочий спасен из-под завалов шахты на Урале
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Один рабочий спасен из-под завалов после обрушения горной породы в шахте "Кальинская" в Свердловской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника.
Спасатели вытащили горнорабочего очистного забоя Алексея Амозова. Он находится в сознании. Его доставят в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования.
Спасательные работы продолжаются. Под завалами остается еще один рабочий.
Ранее сообщалось, что двое горнорабочих оказались под завалами в шахте "Кальинская" в Свердловской области. На шахте случился горный удар, в результате чего произошло обрушение горных пород. Шахтеры подали сигналы.
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