Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь в ответ на предложение сдаться

Фото: nac.gov.ru

Спецназ блокировал на территории садового товарищества "Насып" в Нальчике боевиков, которые на предложение сдаться открыли огонь. Об этом сообщается на странице Национального антитеррористического комитета в соцсети "ВКонтакте".

Спецназ выехал на место после того, как получил сообщение о размещении в садовом товариществе лиц, причастных к терроризму. В ночь на 11 апреля их блокировали на территории.

"В ответ на предложение сложить оружие, и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В районе обнаружения преступников действует режим контртеррористической операции (КТО). Его ввели на территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской республики в 05:12 11 апреля. До отмены режима в регионе действует ряд ограничений.

