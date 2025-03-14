Участники конфликта со стрельбой у частного детсада в ТиНАО доставлены в полицию

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Оба участника конфликта со стрельбой возле частного детского сада в ТиНАО доставлены в отдел полиции, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стрельба произошла 14 марта на улице Липовый Парк в Коммунарке. Прокуратура Москвы сообщала, что в результате инцидента пострадал один человек. Причиной мог стать конфликт между бывшими супругами и знакомым.

"Предварительно установлено, что в ходе конфликта, который произошел за пределами территории дошкольного учреждения, он (мужчина. – Прим. ред.) выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. Полицейскими УВД ТиНАО Москвы оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств", – написала Волк.

Она отметила, что пострадавших среди воспитанников и персонала детсада нет. Представитель учреждения рассказывала, что слышала с улицы звуки, похожие на выстрел, – он был один. Лично происшествие женщина не видела.

Ранее в Подмосковье возбудили дело в отношении мужчины, который выстрелил из аэрозольного устройства самообороны в 41-летнего пассажира автобуса в Балашихе. Злоумышленника задержали.