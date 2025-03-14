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14 марта, 16:14

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ТАСС: причиной стрельбы возле частного детсада в ТиНАО стал конфликт между родителями

Названа возможная причина стрельбы у частного детсада в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "КОММУНАРКА"

Причиной стрельбы возле частного детского сада в ТиНАО стал конфликт между родителями, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в сожителя экс-жены из травматического пистолета.

Стрельба у частного детского сада в ТиНАО произошла в пятницу, 14 марта. По данным правоохранительных органов, двое мужчин доставлены в полицию. В детсаду сообщили, что учреждение после происшествия работает штатно. Дети не пострадали.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль "установление обстоятельств причинения телесных повреждений мужчине", сообщили в столичном ведомстве.

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