Устроивший стрельбу во время дорожного конфликта водитель задержан в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Информация о стрельбе на Олимпийском проспекте поступила сотрудникам полиции утром 3 марта. Когда полицейские приехали на место происшествия, выяснили, что между двумя автомобилистами возник конфликт, который перерос в драку.

По данным правоохранителей, в результате один из водителей распылил перцовый баллончик, а другой – несколько раз выстрелил в сторону оппонента. Последний был доставлен с ранениями в больницу.

Спустя время полицейские задержали водителя автомобиля Toyota, который выстрел в водителя Volkswagen. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. По данным ведомства, у мужчины изъяли травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Несколькими днями ранее в Москве были задержаны трое мужчин в возрасте от 21 до 27 лет, которых подозревают в хулиганстве после инцидента со стрельбой. По данным подмосковного МВД, один из задержанных поругался со своей сожительницей, поэтому вместе с друзьями решил приехать к ее дому.

Там они начали бить ногами и руками по входной двери квартиры, где жила женщина. Затем один из них вытащил из кармана пистолет и выстрелил из него несколько раз на лестничной площадке и на улице возле дома. Против троих подозреваемых возбуждено дело по статье о хулиганстве. Сейчас они находятся в СИЗО.

