Мужчина в Москве открыл стрельбу по полицейским при задержании и был ранен

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В Москве мужчина при задержании открыл стрельбу из травматического пистолета в сторону сотрудников полиции и был ранен в ответ. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает ТАСС.

Инцидент произошел после поступления в полицию сообщения о том, что на Ореховом бульваре неизвестный угрожает оружием знакомому заявителя. На место выехали наряды полиции, которые заблокировали автомобиль подозреваемого на Кустанайской улице.

"Предварительно, в процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета. Вследствие этого, согласно закону "О полиции", сотрудники применили табельное оружие. Нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан полицейскими", – сказал собеседник агентства.

Задержанному оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Сотрудники ГИБДД не пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа, изъятое оружие направят на экспертизу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в отношении задержанного мужчины, который выстрелил из аэрозольного устройства самообороны в 41-летнего пассажира автобуса в Балашихе, было возбуждено дело о хулиганстве. В подмосковном МВД уточнили, что 38-летний злоумышленник устроил стрельбу не только в автобусе, но и на остановке общественного транспорта.

До этого суд отправил в СИЗО москвича, открывшего в воздух стрельбу из пневматического пистолета. В столичном главке МВД сообщили, что инцидент произошел после конфликта с подростками, выгуливавшими собак. Никто не пострадал, но мужчине предъявили обвинение в хулиганстве.

