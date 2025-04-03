Суд арестовал гражданина Кубы по делу об убийстве на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве арестовал гражданина Кубы, обвиняемого в убийстве на западе столицы. Он отправится в СИЗО почти на два месяца, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.

В рамках заседания следователь просил инстанцию отправить Бенитеса Poxaca Ласаро Маккдиэла под стражу, с чем суд согласился. Срок ареста составил 1 месяц 29 дней.

По данным следователей, подозреваемый работал на стройке, где он поссорился с коллегой. Во время перепалки кубинец нанес оппоненту удар ножом. В результате мужчина скончался на месте.

Ранее вблизи жилого дома на улице Новогиреевской в Москве был обнаружен труп мужчины с ножевым ранением. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Позднее сотрудники столичного СК и оперативники задержали подозреваемого в убийстве. По предварительным данным, мужчина совершил преступление из ревности.

