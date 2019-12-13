Нижегородца арестовали за истязание соседей записью конского ржания

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В Нижнем Новгороде арестовали местного жителя, который на протяжении двух лет изводил соседей громкими звуками конского ржания и топота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что 46-летнего мужчину заключили под стражу сроком на два месяца.

Сам арестованный рассказал, что оглушительной записью ржания лошадей он мстил соседям за то, что те громко топают по утрам. Однако страдали от мести не только соседи сверху, но и ни в чем не повинные жильцы.

Известно, что судом любителю конского ржания был назначен административный штраф в 5 тысяч рублей, от уплаты которого мужчина воздержался. В результате неоднократных заявлений в полицию было возбуждено уголовное дело.

Ранее суд арестовал обвиняемого в получении взятки бывшего мэра Челябинска. Евгений Тефтелин проведет под стражей два месяца.