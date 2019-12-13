Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:43

Нижегородца арестовали за истязание соседей записью конского ржания

происшествия общество

Фото: телеграм-канал Readovka

В Нижнем Новгороде арестовали местного жителя, который на протяжении двух лет изводил соседей громкими звуками конского ржания и топота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что 46-летнего мужчину заключили под стражу сроком на два месяца.

Сам арестованный рассказал, что оглушительной записью ржания лошадей он мстил соседям за то, что те громко топают по утрам. Однако страдали от мести не только соседи сверху, но и ни в чем не повинные жильцы.

Известно, что судом любителю конского ржания был назначен административный штраф в 5 тысяч рублей, от уплаты которого мужчина воздержался. В результате неоднократных заявлений в полицию было возбуждено уголовное дело.

Ранее суд арестовал обвиняемого в получении взятки бывшего мэра Челябинска. Евгений Тефтелин проведет под стражей два месяца.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика