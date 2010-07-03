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Общество

15:28

Суд арестовал обвиняемого в получении взятки экс-мэра Челябинска

суды происшествия общество

Фото: телеграм канал Говорит Москва

Центральный районный суд Челябинска постановил арестовать на два месяца бывшего мэра города Евгения Тефтелева. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки, как сообщает РИА Новости.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца – до 11 февраля 2020 года", – объявил судья Григорий Важенин.

По версии следствия, Тефтелев и другой сотрудник администрации Челябинска получили взятку в особо крупном размере. Сообщалось, что к экс-чиновникам обратился представитель коммерческой организации с просьбой оказать покровительство по части заключения и исполнения госконтрактов.

В ходе судебного заседания по делу защита обвиняемого попросила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на болезни Евгения Тефтелева и тот факт, что Россию экс-чиновник покидал в последний раз в 2013-м году. Тем не менее, у следствия были основания полагать, что мужчина может скрыться или уничтожить улики по делу.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ задержала бывшего мэра Челябинска в Магнитогорске. Его, в частности, обвиняли в махинациях с земельными участками.

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