Минтруд РФ напомнил о запрете на подарки госслужащим

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Министерство труда и социальной защиты России напомнило государственным служащим о запрете дарить и получать подарки, сообщает "Интерфакс".

Ведомство направило информационные письма в федеральные госорганы, высшие органы исполнительной власти субъектов, а также в Банк России, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации в связи с приближением новогодних и рождественских праздников.

Согласно положениям антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса, дарить подарки запрещено сотрудникам федеральных ведомств и госкомпаний. Единственным исключением являются подарки, которые подлежат сдаче в связи с протокольными мероприятиями.

Получение должностными лицами подарков влечет ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.

Ранее министерство труда и социальной защиты посоветовало частным компаниям разработать стандарты поведения сотрудников и регламентировать получение ими подарков. Также Минтруд порекомендовал установить максимальную стоимость подарков для сотрудников.

По аналогии с чиновниками, учителями и врачами предлагается установить максимальную стоимость подарков для сотрудников или обязать их декларировать подарки.

