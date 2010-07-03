Компаниям рекомендуют запретить дорогие подарки

09:55
09:55
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Частным компаниям советуют регламентировать получение подарков сотрудниками. Разработать стандарты и кодексы поведения считают необходимым в Минтруде, сообщает газета "Известия".
Министерство предлагает определить подразделение или работников, ответственных за борьбу со взяточничеством. Работодателя смогут оповещать анонимно по горячей линии или по специально созданной форме на корпоративном портале. Кроме того, рекомендуется создать документы об антикоррупционной политике, оценить риски и определить, когда могут возникать конфликты интересов.
По аналогии с чиновниками, учителями и врачами предлагается установить максимальную стоимость презентов для сотрудников или обязать их декларировать подарки. Можно разрешить принимать презенты лишь от определенных категорий дарителей.
В ближайшее время Минтруд собирается распространить материалы с помощью крупных бизнес-объединений, чтобы получить обратную связь. После этого список мер могут доработать.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что рекомендации Минтруда вряд ли применимы в реальной жизни. По его мнению, частная сфера работает иначе, чем госструктуры.
"Копировать практики просто смешно. Вопрос с теми же подарками не отработан даже с госслужащими: до сих пор не придумали, куда девать изъятые у них слишком дорогие подарки", – обратил внимание Кабанов.
Новая методичка министерства перекликается с нормами существующих антикоррупционных законов, отметил партнер юридической компании "Нафко" Павел Иккерт. Эффективность подобных шагов пока под вопросом, утверждает он.
Иккерт объяснил, что уголовных дел по коррупционным статьям не становится меньше. В связи с этим можно предположить, что нынешние меры не обеспечивают устранения всех факторов риска, резюмировал он.
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