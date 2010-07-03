Гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы осудили на три года условно

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Гюля Коган, генеральный директор ООО "Авто Селл", являющаяся бывшим рекламным подрядчиком Московского метрополитена, решением Мещанского районного суда столицы была осуждена на три года условно. Женщину признали виновной в мошеннических действиях в составе группы лиц. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник, близкий к процессу.

"По версии следствия, в апреле-июле 2015 года группой лиц, в состав которой входила подсудимая, были присвоены деньги, предназначавшиеся Московскому метрополитену в счет оплаты предоставленных рекламных площадей. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Московского метрополитена. Решением Мещанского суда от 11 декабря 2019 года подсудимая признана виновной, вынесен приговор, которым назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", – рассказал источник.

В пресс-службе Московского метрополитена отреагировали на вынесенный приговор. Там заявили, что информация об этом является истиной.

"ГУП "Московский метрополитен" признан потерпевшим от мошеннических действий. Суд вынес решение, которым приговорил гендиректора ООО "Авто Селл" Г. Коган к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Суд также признал за метрополитеном право на удовлетворение гражданского иска, то есть суд подтвердил наше право на возмещение ущерба", – подтвердили в пресс-службе метро.

Уточняется, что параллельно в арбитражном суде рассматривается заявление ГУП "Московский метрополитен" о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших деятельность ООО "Авто Селл". Сумма взысканий составляет 1,3 миллиарда рублей.

Ранее СМИ сообщали, что бывшего рекламного подрядчика метро, объявленного в международный розыск, арестовала полиция Германии. Александра Геллера подозревают в хищении свыше 850 миллионов рублей у руководства подземки.