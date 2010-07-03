Возбуждено дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет выясняет обстоятельства крупного хищения у Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Халатность". По данным следствия, в 2013–2014 годах неустановленные сотрудники АО "Триада-Холдинг" похитили деньги, которые были выделены на работы по ликвидации течи в одном из перегонов. Своими действиями они нанесли ГУП "Московский метрополитен" значительный ущерб, подчеркнули в СК. "Также следователи проверят действия сотрудников ГУПа, допустивших халатность", – сказано в сообщении ведомства.

Нарушения удалось обнаружить благодаря совместной работе следователей и сотрудников подземки. Расследование продолжается. Сотрудники СК устанавливают личности причастных к мошенничеству.

В пресс-службе столичной подземки заявили РИА Новости, что заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании и готовы "оказывать всемерное содействие правоохранительным органам".

Ранее СМИ писали об еще одной истории крупного хищения у Московского метрополитена. По версии следствия, в период с апреля по июль 2015 года гендиректор ООО "Авто Селл" Гюля Коган совместно с Александром Геллером и подельниками похитили у подземки более 850 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей. Чтобы возместить ущерб, суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество компании "Авто Селл", рыночная стоимость которого составила более 1 миллиарда рублей. В отношении Гюли Коган расследование уголовного дела о хищении завершено. Ее соучастник Александр Геллер скрылся за границей. Он объявлен в международный розыск.