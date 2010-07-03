Соучастник по делу о хищении денег у московского метро заочно заключен под стражу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств у Московского метрополитена в отношении Гюли Коган и направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В отношении второго фигуранта дела, выделенного в отдельное производство, Александра Геллера, судом уже вынесено решение о заочном аресте.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Авто Селл" Гюли Коган.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с апреля по июль 2015 года обвиняемая, совместно со своими подельниками, в том числе Александром Геллером, похитили у ГУП "Московский метрополитен" денежные средства в сумме свыше 850 миллионов рублей, присвоив себе денежные средства, которые должны были перечислить ГУП "Московский метрополитен" в счет оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей.
В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что Александр Геллер, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности скрывается за пределами Российской Федерации, в связи с чем объявлен в международный розыск. Накануне суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Геллера меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.
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