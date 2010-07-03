Бывшего рекламного подрядчика метро объявили в международный розыск

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Следователи объявили в международный розыск бывшего рекламного подрядчика метро Александра Геллера, которого подозревают в хищении свыше 850 миллионов рублей у руководства подземки, сообщает сайт СК.

Незадолго до этого сотрудники ведомства завершили расследование дела о мошенничестве.

По их данным, с апреля по июль 2015 года гендиректор ООО "Авто Селл" Гюля Коган вместе с Александром Геллером и подельниками похитили у метрополитена более 850 миллионов рублей. Деньги предназначались для оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей.

Пока Коган и ее защитник знакомятся с материалами, Геллер, по версии следователей, скрывается за рубежом, чтобы избежать тюрьмы. Чтобы возместить ущерб, суд

арестовал имущество, принадлежащее компании. Его рыночная стоимость превышает один миллиард рублей.

На прошлой неделе Геллеру заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по делу о размещении рекламы в столичном метро. В правоохранительных органах не исключают, что в ближайшее время его могут экстрадировать в Россию.