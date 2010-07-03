Бывшего рекламного подрядчика метро объявили в международный розыск

Следователи объявили в международный розыск бывшего рекламного подрядчика метро Александра Геллера, которого подозревают в хищении свыше 850 миллионов рублей у руководства подземки, сообщает сайт СК.
Незадолго до этого сотрудники ведомства завершили расследование дела о мошенничестве.
По их данным, с апреля по июль 2015 года гендиректор ООО "Авто Селл" Гюля Коган вместе с Александром Геллером и подельниками похитили у метрополитена более 850 миллионов рублей. Деньги предназначались для оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей.
Пока Коган и ее защитник знакомятся с материалами, Геллер, по версии следователей, скрывается за рубежом, чтобы избежать тюрьмы. Чтобы возместить ущерб, суд арестовал имущество, принадлежащее компании. Его рыночная стоимость превышает один миллиард рублей.
На прошлой неделе Геллеру заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по делу о размещении рекламы в столичном метро. В правоохранительных органах не исключают, что в ближайшее время его могут экстрадировать в Россию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.